La migliore formazione del Napoli di ChatGpt: c’è Dossena in difesa

È stato chiesto a ChatGpt di elaborare la migliore formazione del Napoli, prendendo i giocatori di ogni epoca.

Sky ha chiesto all’intelligenza artificiale di OpenAi di sviluppare la migliore squadra possibile.

Nel dettaglio, abbiamo domandato a ChatGPT una formazione “oggettiva” – cioè cercando di indirizzare la ricerca il più possibile su statistiche e vittorie – di 15 top club a partire dal 1980, così da limitare l’arco temporale. Spesso l’IA specificava prima di rispondere: il Milan/l’Inter/la Juve/il Real “ha avuto tantissimi grandi giocatori, selezionare una top XI oggettiva è un compito complesso ma, basandoci sulle performance, i successi e l’impatto avuto, ecco una possibile formazione”.

Formazione del Napoli secondo ChatGpt

Dall’Intelligenza artificiale è venuta fuori una squadra del Napoli schierata con il 4-2-3-1, ovvero il modulo che avrebbe voluto schierare Spalletti ad inizio stagione.

In formazione c’è Zoff in porta, con Grava, Paolo Cannavaro, Ferrara e Dossena in difesa. Sicuramente una sorpresa visto che non viene preso in considerazione Fabio Cannavaro. Centrocampo con Jorginho e Hamsik. Sulla trequarti ci sono Careca nell’inedita posizione di esterno a destra Maradona dietro la punta e Mertens a sinistra, mentre in attacco c’è Gonzalo Higuain.

Ecco la formazione del Napoli di ChatGpt: Zoff; Grava, Paolo Cannavaro, Ferrara, Dossena; Hamsik, Jorginho; Careca, Maradona, Mertens; Higuain.