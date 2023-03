Carnevale: “Napoli merita lo scudetto, mancherà Maradona alla festa!'”

Andrea Carnevale, ex campione del Napoli di Maradona, scommette sullo scudetto e ricorda il tricolore vinto con Diego.

Andrea Carnevale, ex giocatore del Napoli e attuale responsabile dell’area scouting dell’Udinese, ha espresso il suo entusiasmo per la possibilità che il Napoli possa vincere lo scudetto di quest’anno in un’intervista esclusiva con Sky Sport.

Carnevale, che ha vinto lo scudetto nel lontano 1987 con la maglia azzurra insieme al leggendario Diego Maradona, ha dichiarato di essere felice per il popolo napoletano e di pensare che il Napoli sia in grado di conquistare il terzo titolo della sua storia.

“Penso che il Napoli meriti lo scudetto quest’anno”, ha detto Carnevale. “Luciano Spalletti sta facendo un lavoro incredibile e il Napoli gioca con grande personalità. Ho visto la partita contro il Torino e devo dire che mi ha impressionato molto. Spero di poter essere a Napoli quando vinceranno il titolo e di poter fare il passaggio di consegne. Sono molto contento perché io l’ho vinto 33 anni fa questo scudetto, sono molto contento per la gente di Napoli che è straordinaria. Ho vissuto questo scudetto splendido, bellissimo: una città in festa e l’ho vinto per il popolo napoletano”.

Il commento più toccante di Carnevale riguarda la mancanza di Maradona, che è scomparso lo scorso anno. “Maradona ci manca e mancherà sempre”, ha detto Carnevale. “Quando abbiamo vinto lo scudetto insieme, era come se avessimo vinto il Mondiale. Spero che il Napoli possa vincere lo scudetto quest’anno in suo onore”.

In sintesi, Carnevale ha espresso la sua fiducia nel Napoli e ha sottolineato l’importanza del popolo napoletano nella conquista del titolo. Le sue parole sono state un omaggio al passato glorioso del club e alla figura indimenticabile di Maradona, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del calcio mondiale.