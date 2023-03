Kvaratskhelia, l’agente: “Era fatta con il Siviglia per 6 milioni, ma Monchi lo bocciò”

L’agente di Khvicha Kvaratskhelia dichiara che era fatta con il Siviglia per 6 milioni, ma il direttore sportivo Monchi lo bocciò

Importante rivelazione sul passato di Khvicha Kvaratskhelia. In tanti si chiedono come mai una pepita grezza come quella del georgiano sia rimasta sconosciuta fino allo scorso aprile 2022, quando il tweet di Aurelio De Laurentiis ne ufficializzò l’acquisto. Uno degli agenti, Pablo Ceijas, svela che con il Siviglia era tutto fatto per l’acquisto, prima del tentennamento del club a causa del direttore sportivo Monchi, ex anche della Roma, che lo bocciò e disse di no alla chiusura della trattativa. Tali dichiarazioni sono state fatte al programma spagnolo Pedro Pablo Parrado come riporta il Mundo Deportivo.

Il Siviglia aveva in pugno Kvaratskhelia ma Monchi disse di no

Queste le parole dell’agente Ceijas: “Per Kvara si parlava di Valencia, Levante e Siviglia: circa 6 milioni di euro. Il Siviglia era il club a cui era più vicino e Monchi lo bocciò. Era una posizione in cui il Siviglia era coperto e non si vedeva cosa potesse aggiungere il giocatore”.

“Questo giocatore ora vale 100 milioni di euro. Potrebbe giocare tranquillamente per il Real Madrid o il Barça, ma penso che finirà per giocare in Premier, che è quella che può pagare quei soldi”, ha dichiarato l’agente.