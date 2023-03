Kvaratskhelia si sposa in estate: fidanzamento ufficiale con la bella Nitsa. FOTO

Il fuoriclasse georgiano Khvicha Kvaratskhelia si sposa in estate: oggi il fidanzamento ufficiale con la bella Nitsa

Momento d’oro per Khvicha Kvaratskhelia. Oltre allo strepitoso campionato che sta vivendo con il Napoli, l’attaccante georgiano si è ufficialmente fidanzato con la sua Nitsa, studentessa di 21 anni della facoltà di Medicina dell’Università di Tbilisi, capitale della Georgia. In più, come riportato dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia, il matrimonio sarà celebrato al termine di questa stagione, in estate, così da coronare il loro grande amore.

Ecco il messaggio dal giornalista georgiano su Twitter: “Kvara e Nitsa si sono fidanzati. Il matrimonio sarà probabilmente dopo la stagione, in estate”. A ciò è stata correlata una fotografia che immortala Khvicha e Nitsa insieme alle famiglie e ad autorità religiose georgiane. Un’estate piena per l’ex Dinamo Batumi che ha già in calendario, dunque, la conquista dello scudetto con il Napoli e poi il matrimonio con la sua attuale fidanzata. E chissà se anche la Champions League non possa regalare altre gioie al talentuoso esterno offensivo che si sta allenando con la Georgia in questi giorni, in vista delle gare di qualificazioni agli Europei.