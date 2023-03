Chi è Nitsa Tavadze, la fidanzata di Kvaratskhelia

Nitsa Tavadze, la fidanzata Kvaratskhelia, stella del Napoli, è diventata oggetto di curiosità, dopo la promessa di matrimonio con rito georgiano.

Nitsa Tavadze, fidanzata di Kvaratskhelia, è una delle donne più invidiate della Georgia. La coppia ha finalmente celebrato il loro fidanzamento ufficiale con rito georgiano, sotto la benedizione del Patriarca. Nitsa, una studentessa di medicina di ventuno anni, non è solita apparire sui social ma è stata vista frequentemente allo stadio per sostenere il suo fidanzato. Non seguirà il giocatore a Napoli per ora, ma la loro unione è prevista per questa estate. L’attenzione dei media sulla sua figura è sempre maggiore, e non è difficile capire il motivo quando si considera l’amore appassionato tra Kvaratskhelia e Nitsa.

La notizia è arrivata a sorpresa, come spesso accade con le cose importanti della vita. Il calciatore georgiano, nuovo beniamino del Napoli, ha scelto la sua terra natia per celebrare il grande passo insieme alla sua amata. Nella suggestiva cornice della Georgia, tra musica, canti e balli, Kvaratskhelia e la fidanzata Nitsa hanno pronunciato le parole del loro amore davanti a parenti e amici, in un rito antico che fa vibrare le corde del cuore.

Ma chi è Nitsa Tavadze, la ragazza che ha conquistato il cuore di Kvaratskhelia?

Nonostante la riservatezza della coppia, si sa che Nitsa ha 21 anni e studia medicina in Georgia. Anche se il suo profilo social è piuttosto discreto, spesso la si è vista allo stadio per tifare il suo fidanzato durante le partite del Napoli.

L’amore tra Kvaratskhelia e Nitsa è nato da poco più di un anno, ma ha già dimostrato di essere solido e duraturo. Il calciatore, infatti, non ha mai fatto mistero del suo sentimento per la sua dolce metà. In alcune partite, dopo aver segnato, ha festeggiato mimando la lettera “N” dell’alfabeto georgiano, un gesto d’amore che ha acceso la curiosità dei tifosi e dei media.

La prima volta che la giovane ragazza è apparsa in pubblico è stata durante una cena tenuta a Milano con vista sul Duomo, dove il giocatore ha condiviso alcuni scatti sui suoi social network. Da allora, Nitsa è stata vista spesso allo stadio per assistere alle partite del suo fidanzato, anche se non compare spesso sui social.

Nitsa Tavadze ha ventuno anni e studia medicina in Georgia. Proprio per questo motivo, ha deciso di non seguire Kvaratskhelia a Napoli, almeno per il momento. La sua assenza in Italia è stata colmata da frequenti viaggi in Georgia del calciatore, dove la coppia trascorre il tempo insieme.

Nonostante la giovane sia piuttosto riservata, il suo nome è diventato oggetto di curiosità tra i fan del calciatore del Napoli soprattutto dopo le esultanze mostrate da Kvaratskhelia in campo. Una dedica speciale per la sua amata che presto diventerà sua moglie in un’estate che per lui diventerà unica.