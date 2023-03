Damiani: “Napoli, ecco quali sono le doti di David. Do un consiglio a Osimhen”

Oscar Damiani indica al Napoli quali sono le doti di Jonathan David e dà un consiglio a Victor Osimhen

Tante notizie di calciomercato si susseguono attorno al Napoli. Oscar Damiani si è soffermato sui rumors, da David a Djalo. Il procuratore ed ex calciatore ne ha parlato nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Jonathan David per il post Osimhen? Parliamo di un calciatore forte, veloce, un goleador. Si tratta di un ragazzo interessante. In Francia il calcio è più libero, ma ha tante qualità. Sarebbe sbagliato paragonarlo a Osimhen, ma è un attaccante di movimento, molto mobile”.

Oscar Damiani dà un consiglio a Victor Osimhen

Su Djalo del Lilla: “Il Napoli lo segue? Aveva fatto poco al Milan, ma è cresciuto. Diventato calciatore importante, ma non è forse ancora fortissimo per giocare titolare. Dal punto di vista atletico ha delle qualità significative per giocare ovunque”.

Sul futuro di Osimhen: “Non escludo che resti a Napoli ancora per un’altra stagione. In Campania è stimato e ben voluto, un altro anno in Italia non gli farebbe male. Gli agenti potrebbero chiedere un inserimento di una clausola un contratto per quanto riguarda il rinnovo. Dipenderà tutto dalla sua volontà…”.