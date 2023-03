Osimhen: “Segreto del Napoli? Lavoriamo come se dovessimo salvarci dalla B”

Victor Osimhen rivela che il segreto del Napoli è che tutti lavorano come se dovessero salvarsi dalla Serie B

Victor Osimhen racconta tanti aspetti della super stagione del Napoli. Attualmente impegnato con la Nigeria per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, il bomber mascherato è il protagonista di una lunga intervista ai microfoni di Elegebete Tv Sports: “All’inizio della mia avventura in Europa ho avuto tanti problemi. Ricordo che al mio arrivo in Germania subii un intervento chirurgico, ben tre volte sul mio ginocchio destro e poi un intervento alla spalla che ha richiesto la chirurgia. Tutto quello che ho passato mi ha reso quello che sono diventato oggi. Da quando sono arrivato in Italia poi tutto è cambiato. Nella vita a volte pianifichiamo quello che sarà il futuro ipotizzando cose positive e negative e al termine di ogni giornata facciamo il punto della situazione”.

Osimhen ha poi proseguito: “In Italia ho avuto il Covid, un infortunio alla mano destra che mi ha tenuto fuori quasi tre mesi. Ho vissuto un momento difficile ma sapevo che sono il tipo di persona a cui importa di quello che succederà nella tua vita. Credo sempre in me e spero sempre di tornare più forte di prima. Tutto quello che mi è successo ha definito quella che è oggi la mia vita. Sapevo che quando sarei tornato avrei avuto la possibilità di realizzare i miei desideri e mettere a tacere tutti quelli che non credevano in me”.

Osimhen sta mettendo tutto sé stesso per il Napoli

“La stagione dopo il 2020 è stata fantastica per me, solo lo scorso anno ho subito un brutto intervento al volto dopo lo scontro con Skriniar. Sono felice di essere stato circondato dai miei cari in quel brutto momento. Ora sto bene e sono felice di giocare con una maschera che mi protegga il volto dopo l’infortunio subito. Sono orgoglioso di me stesso e di quanto sto andando bene. Sto mettendo tutto quello che ho, numeri pazzeschi per me e per il mio Napoli, la mia squadra. Siamo in corsa per diventare i campioni e per festeggiare, darò tutto me stesso nelle prossime gare per far sì che i sogni e le mie aspirazioni diventino realtà”.

Il nigeriano ha poi sottolineato: “Il campionato sta diventando una realtà. Io amo la mentalità di Spalletti, lui non crede che sia fatta fin quando non è davvero fatta. Questo modo di fare l’ha trasmesso a tutto lo spogliatoio, nessuno di noi arriva e si permette di dire che siamo bravi. Stiamo lavorando duramente in allenamento, come se dovessimo salvarci dalla zona retrocessione! Questa è la chiave, il segreto, la mentalità di questa squadra”, ha concluso.