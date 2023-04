“Non sono graditi i festeggiamenti del Napoli” dal Nord arriva il monito degli ultras

Il Napoli si avvicina allo scudetto ed in tutta Italia e nel mondo si prepara ad esplodere la festa dei tifosi partenopei.

Oramai è sempre più vicina la data dello scudetto per il Napoli, che può laurearsi campione d’Italia già durante la 32sima giornata di Serie A.

In programma c’è Napoli-Salernitana, vicina al rinvio a domenica, lo stesso giorno in cui si giocherà Inter-Lazio. Qualora la squadra di Sarri non dovesse fare bottino pieno a Milano ed arrivasse anche un vittoria del Napoli, allora lo scudetto sarebbe matematico.

Ecco perché fervono i preparativi, anche se Napoli c’è chi ha cominciato già un paio di mesi fa a prepararsi, visto che gli azzurri di Spalletti hanno avuto anche oltre venti punti di vantaggio sulla seconda in classifica.

I festeggiamenti si preparano in tutta Italia, ma da Varese arriva una comunicazione dai gruppi ultras che scrivono: “Varese tifa Varese. Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi. In particolar modo quelli del Napoli“.

Siamo abbastanza certe che questi avvisi insulsi faranno la stessa fine degli altri. Basti guardare Salerno colorata d’azzurro nonostante le ‘minacce’ degli ultras di non esporre bandiere del Napoli.