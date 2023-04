“Osimhen resta al Napoli?”. Sky dà la sentenza: “Le ultime su Kim”

Sky dà la sentenza sulle possibilità che Victor Osimhen resti al Napoli mentre dà le ultime su Kim Min-Jae

“Victor Osimhen e Kim Min-Jae, chi può restare?”. Luca Marchetti, esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, ha le idee chiare e dichiara: “ha più possibilità Kim, nonostante la clausola che è presente all’interno del contratto che ha firmato ad inizio stagione con la SSC Napoli. Victor lo vedo lanciato nell’Olimpo dei grandi attaccanti europei, quindi destinato ad altre squadre al termine di questa stagione” afferma il noto cronista ai microfoni di Radio Marte.

Per Marchetti di Sky Osimhen è lanciato nell’Olimpo dei grandi attaccanti mondiali

“Tra i nomi acquistabili per l’attacco lui è il primo per chiunque voglia un centravanti. Su Kim c’è un discorso di clausola e si punta sul fatto che sia appena arrivato, da un solo anno, e possa pensarci un attimo prima di vagliare un trasferimento altrove. Dipende da chi ti cerca: se è un club che punta a vincere ala Champions, mette sul piatto tanti soldi. Vedo difficile che Osimhen resti anche solo un altro anno, mentre è diverso per il coreano. Il Napoli è una società col bilancio sano, ma per diventarlo ha venduto”.