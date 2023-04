SKY: “La Juventus vuole Giuntoli. Le ultime sul futuro del ds”

SKY Sport dà nuovi aggiornamenti sull’interesse della Juventus per Cristiano Giuntoli: è ancora incerto il futuro del ds

Luca Marchetti si sofferma sull’eventuale permanenza di Cristiano Giuntoli a Napoli. L’esperto di mercato della redazione di Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte, ha parlato del futuro del direttore sportivo che viene molto attenzionato da altri club: “Sirene su Cristiano Giuntoli? Per Spalletti c’è un caffè sospeso con De Laurentiis, i due si devono parlare per decidere il da farsi; anche sul diesse, però, ci sono tante voci. La Juventus cambierà direttore e Giuntoli è uno dei nomi che gravita in orbita Juve. Non sappiamo come andranno certe situazioni, ora Giuntoli è concentrato sui festeggiamenti della stagione”.

Per Marchetti Giuntoli farà molta fatica a lasciare Napoli oggi

Marchetti poi passa a parlare delle prossime stagioni: “Si fa un discorso di progettualità ed appartenenza che pesa più per i dirigenti per i calciatori. Cristiano Giuntoli, ormai da anni a Napoli, sa quali sono i suoi margini di operatività in Campania. C’è la possibilità di confrontarsi con altri club ed altre disponibilità economiche, ma il progetto Napoli oggi si fa fatica a lasciarlo. Specie se sei stato uno dei fautori di questo progetto”.