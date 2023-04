Radio Ufficiale: “Rinvio di Napoli-Salernitana vicinissimo. Ecco quando si può giocare”

Napoli-Salernitana si va verso il rinvio a domenica 30 aprile. La Radio Ufficiale annuncia che la riunione al Casms è finita.

Si va verso il rinvio a domenica 30 aprile 2023 di Napoli-Salernitana, manca ancora l’ufficialità ma questo è quello che filtra al termine della riunione del Casms. Da Radio Goal fanno sapere che ci sono molte possibilità che il match valido per la 32sima giornata di Serie A venga spostato.

Ricordiamo che Napoli-Salernitana è in programma per sabato 29 aprile, ma il cambio di data è stato richiesto dal Prefetto per questioni di ordine pubblico. Non va dimenticato che nel weekend a Napoli c’è anche il Comicon che si tiene alla Mostra d’Oltremare proprio vicino a Piazzale Tecchio dove ha sede lo stadio Diego Armando Maradona e sabato 29 è il giorno clou per la manifestazione.

Inoltre sempre sabato è in programma alle 19.00 anche l’incontro di basket Napoli-Pesaro al Palabarbuto, altra struttura molto vicina allo stadio di calcio.

La decisione ufficiale sul cambio di data di Napoli-Salernitana verrà comunicata dopo le 17.30, dopo una ulteriore riunione in prefettura.