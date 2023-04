Napoli-Salernitana, aperto il Settore Ospiti: biglietti a ruba

Per la partita tra Napoli e Salernitana, è stato aperto il Settore Ospiti: biglietti a ruba con migliaia di tifosi granata presenti

Napoli-Salernitana aperta ai tifosi ospiti. Dopo che inizialmente gli ultras granata hanno ricevuto il divieto di trasferta, col passare dei minuti tutto sta cambiando e la gara sarà visibile ad entrambe le tifoserie. Da stamattina i supporters di Salerno hanno la possibilità di acquistare il biglietto per lo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. A darne notizia il Corriere dello Sport che scrive: “Inizialmente chiuso, il settore ospiti dello stadio Maradona è stato aperto questa mattina per i tifosi granata non residenti in provincia di Salerno. In migliaia hanno affollato la piattaforma online per l’acquisto dei tagliandi, era necessaria la Fidelity Card della Salernitana, vani i tentativi dei tanti napoletani che speravano di poter occupare il settore rimasto chiuso fino a poche ore prima”.

Il CorSport prosegue: “Ci saranno anche gli ospiti, dunque, ma con la limitazione geografica che inciderà. Già dalla prevendita, infatti, era stato impedito ai residenti a Salerno di essere al Maradona per la sfida contro il Napoli e per questo motivo l’apertura del settore ospiti è stata vincolata alla Fidelity Card ma per tifosi residenti in tutte le altre province”.