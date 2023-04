De Luca: “Orgogliosi del Napoli. Sarà la Festa di tutti i campani”

Vincenzo De Luca dichiara che bisogna essere orgogliosi del Napoli: sarà la Festa di tutti i campani

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca dichiara che bisogna essere orgogliosi dello Scudetto del Napoli. L’ex sindaco di Salerno critica le contrapposizioni ed infatti invita tutti ad avviare un gemellaggio non solo tra squadre campane ma anche tra quelle del Sud Italia. Il governatore campano prosegue parlando ai giornalisti che bisogna privilegiare il senso di responsabilità e solidarietà tra tutte le persone: “Dobbiamo superare ogni motivo di polemica, dobbiamo essere orgogliosi dei risultati sportivi e avviare una sorta di gemellaggio non solo tra le squadre campane, ma anche tra quelle del nostro Sud Italia. Sarebbe un segnale importante in un momento decisamente complicato”.

Per Vincenzo De Luca il Napoli ha disputato un campionato straordinario

Vincenzo De Luca ha poi aggiornato: “Bisogna onorare il risultato sportivo quando arriva dal campo. Il Napoli ha disputato un campionato straordinario che resterà nella storia del nostro Paese. L’appello a tutti è che ci sia senso di responsabilità, solidarietà tra di noi. Dovrà essere la festa di tutti i campani. Vedrete che vivremo tutti delle piacevoli giornate. Godiamoci tutti con grande serenità e gioia questi meravigliosi momenti”.