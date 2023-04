Napoli-Salernitana, il prefetto chiede il rinvio. No della lega ma si aspetta la decisione del Viminale

La nota del prefetto di Napoli che chiede il rinvio della gara contro la salernitana è arrivata al CASMS. si aspetta la decisione ufficiale.

La partita di calcio tra Napoli e Salernitana rischia di essere rinviata a causa di possibili problemi di ordine pubblico. Il Prefetto Palomba ha infatti inviato una nota al Casms chiedendo il rinvio della partita, ma la Lega ha espresso un no alla richiesta del Napoli.

Tuttavia, la decisione finale spetta al Viminale, che potrebbe emettere un decreto di rinvio se si ritenesse che ci siano motivi di sicurezza pubblica che giustificano tale scelta. La situazione è in continua evoluzione e un comitato convocato in Prefettura dovrebbe fornire nuove indicazioni nel pomeriggio, che potrebbero essere decisive per la decisione finale.

Resta da capire se gli organi competenti valuteranno i rischi per la sicurezza come sufficientemente gravi da giustificare lo spostamento della partita. La Lega Serie A, infatti, ha già espresso reticenze in merito, in quanto ci sono questioni di calendario e di diritti televisivi da considerare.

Tuttavia, se si ritenesse che ci siano motivi di ordine pubblico, questi avrebbero la precedenza su tutte le altre questioni. Al momento, resta dunque in attesa un eventuale provvedimento ufficiale che confermi o meno la necessità di spostare la gara per motivi di sicurezza.