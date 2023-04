Posticipo Napoli-Salernitana, DAZN chiede il rispetto del contratto. Novità per la gara con l’Udinese

DAZN, preoccupata per un eventuale posticipo per Napoli-Salernitana e avrebbe richiesto il rispetto del contratto e degli orari prefissati.

La richiesta di posticipo per Napoli-Salernitana sta creando caos e polemiche a causa dell’incertezza sulla data in cui si svolgerà. DAZN, il servizio di streaming sportivo che detiene i diritti di trasmissione della partita, ha espresso preoccupazione per un possibile spostamento della gara, sottolineando la necessità di rispettare il contratto e gli orari prefissati.

Secondo La Gazzetta dello Sport, se Napoli-Salernitana venisse posticipata, ci sarebbero problemi di sovrapposizione con altri eventi sportivi in programma, per cui DAZN avrebbe chiesto di fissare la partita Udinese-Napoli come posticipo del giovedì.

“Dazn pretende il rispetto del contratto e degli orari prefissati. E lo spostamento delle gare del Napoli porterebbe a scoprire due slot orari: l’anticipo pomeridiano del sabato e quello serale di martedì, con sovrapposizioni e altri problemi. Per questo chiederebbe di fissare Udinese-Napoli come posticipo del giovedì. Ma riproporrebbe il problema delle 72 ore con le gare di domenica 7”.

L’incertezza sulla data di Napoli-Salernitana ha creato confusione anche tra i tifosi del Napoli e la squadra di Luciano Spalletti, che sono in attesa dell’ufficializzazione della data e dell’orario del match contro i granata. Al momento, non è stata ancora presa una decisione ufficiale in merito.