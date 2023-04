Rinvio Napoli-Salernitana: mancano gli hotel per il ritiro!

Napoli-Salernitana, ultime notizie – oggi il Casms decide sul rinvio della sfida valida per la 32sima giornata di Serie A.

C’è caos intorno al possibile cambio di data di Napoli-Salernitana. La decisione prevista nella giornata di ieri è slittata ad oggi. Da una parte ci sono le esigenze di ordine pubblico, dato che sabato a Napoli c’è la concomitanza della sfida di basket tra Napoli e Pesaro, oltre al Comicon. Dall’altra esigenze di calendario, incastri e diritti tv.

Rinvio Napoli-Salernitana

Ma sulla sfida dello stadio Diego Armando Maradona, attualmente in calendario di Serie A alle ore 15.00 di sabato 20 aprile, pesa un altro problema.

“Tra l’altro, se vogliamo, sia il Napoli sia la Salernitana non avrebbero un hotel dove trascorrere la vigilia in ritiro: né sabato, né domenica mattina. La città è invasa dai turisti e gli alberghi sono tutti prenotati: e questo, di certo, non può cambiarlo nessuno” scrive Fabio Mandarini su Corriere dello Sport.