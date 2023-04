Ultras Salernitana: “No all’anticipo con il Napoli. Tali abusi fanno ribrezzo”

Gli ultras della Salernitana scrivono un comunicato in cui dicono No all’anticipo col Napoli e che tale abuso fa ribrezzo

Nelle prossime ore le autorità decideranno per l’eventuale cambio di data ed orario per Napoli–Salernitana. Hanno le idee chiare su questa vicenda gli ultras granata che chiariscono la loro posizione attraverso un comunicato firmato dalla Curva Sud Siberiano: “RISPETTATE LA SALERNITANA. Il solito teatrino di un calcio folle con regole stravolte e porte girevoli. Le certezze e le date imposte che vengono cambiate sulla base di non si capisce bene cosa. E’ giusto che Napoli e i napoletani festeggino il loro traguardo, ma l’intero panorama calcistico italiano e SALERNO meritano rispetto”.

Continuano poi gli ultras granata: “Noi tifosi e la Salernitana siamo impegnati nel raggiungere il nostro obiettivo e ciò che concerne le altre società non deve assolutamente intaccare questo cammino. Si tratta di rispetto delle regole e noi pretendiamo che queste non vengano stravolte sulla base di un principio che sfugge ad ogni logica. Se quella data è stata decisa da tempo ci sarà un motivo e per quanto ci riguarda non va modificata. Avete bisogno di giocare in contemporanea? Venga anticipata l’altra gara. A noi tali abusi, perché di ciò si tratta, fanno ribrezzo e non possiamo tollerarli. La nostra è una presa di posizione che non lascia spazio ad altre interpretazioni, dunque chi di dovere faccia le giuste considerazioni”.