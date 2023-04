Napoli-Salernitana: cambio data ad un passo, il Viminale decide oggi, le ultime notizie

Napoli-Salernitana, il cambio di data è possibile: decide il Viminale con l’Osservatorio per le manifestazioni sportive.

Si sono creati tutti i presupposti affinché si arrivi ad uno spostamento della sfida tra Napoli e Salernitana match in programma ufficialmente sabato 29 aprile alle ore 15.00. Dicevamo che ci sono tutte le condizioni, Gazzetta dello Sport fa sapere che oggi dal prefetto di Napoli, Palomba, partirà la richiesta per lo spostamento per motivi di ordine pubblico, l’unico che può far spostare l’evento sportivo. Ricordiamo che a Napoli proprio in questo week end c’è il Comicon.

Napoli-Salernitana: nuova data, decide l’Osservatorio

Nella serata di ieri è arrivata anche un’altra importante apertura quella del presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini che si è detto favorevole a prendere in considerazione uno slittamento della sfida tra Napoli e Salernitana.

Napolipiu.com è stata la prima a chiedere che il match del Napoli venisse giocato in contemporanea con Inter-Lazio (in programma domenica alle 12.30). Questo perché in caso di vittoria degli azzurri e mancata vittoria della Lazio, il Napoli si laureerebbe campione d’Italia e sarebbe bellissimo se tifosi e spettatori potessero festeggiarlo sul campo e non differita.

Lo slittamento può essere deciso dal Viminale guidato dal Ministro Piantedosi. Oggi alle 12.00 c’è una riunione dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive. Con una indicazioni di questo organismo, unito all’indicazione del prefetto della città partenopea, ci sarebbe il via libera. A quel punto la nuova data di Napoli-Salernitana sarebbe domenica 30 aprile 2023, da decidere in quale orario farla giocare, anche in virtù degli slot televisivi. Il match potrebbe essere giocato anche successivamente Inter-Lazio, quando già si conosce il risultato del match.