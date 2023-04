Napoli-Salernitana verso il rinvio: la Lega apre al cambio data

Napoli-Salernitana cambio data, la Lega Calcio apre allo slittamento da sabato 29 a domenica 30 aprile.

Lorenzo Casini presidente della Lega di Serie A apre al cambio data di Napoli-Salernitana. In giornata sia il questore di Napoli che il sindaco Manfredi hanno detto che potrebbero esserci problemi di ordine pubblico, spinta importante per far slittare il match.

Quando si gioca Napoli-Salernitana

La partita è in programma da calendario ufficiale sabato 29 aprile alle ore 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Ma si spinge per un cambio data di Napoli-Salernitana a domenica 30 aprile. Questo perché se il Napoli dovesse vincere contro i granata e la Lazio non vincere contro l’Inter allora si potrebbe già festeggiare la matematica conquista dello scudetto.

Lorenzo Casini sullo spostamento di data di Napoli-Salernitana ha detto: “Siamo in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita la Lega si adeguerà”. Le parole sono state pronunciate da Casini che era allo stadio Arechi di Salerno per la finale di Tim Cup Primavera tra Fiorentina e Roma.