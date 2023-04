Napoli-Salernitana: si insiste per spostarla, la decisione alla Lega Calcio

Napoli-Salernitana sia la prefettura che il Comune chiedono lo spostamento a domenica 30 aprile, dovrà decidere la Lega Calcio.

Il match di Serie A tra Napoli e Salernitana è in programma sabato 20 aprile alle ore 15.00. Ma da più parti si chiede che sia posticipato, anche perché in caso di mancata vittoria della Lazio contro l’Inter, e conseguente vittoria del Napoli, gli azzurri sarebbero matematicamente Campioni d’Italia.

La prima richiesta di posticipare Napoli-Salernitana è arrivata proprio da Napolipiu, nei minuti immediatamente successivi la vittoria con la Juventus. Ci sembrava assolutamente giusto far giocare in contemporanea la partita, in modo che, in caso di combinazione favorevole, si potesse festeggiare al Maradona, insieme con i giocatori in campo.

Spostare la data di Napoli-Salernitana

Oggi è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Claudio Palomba sulla vicenda ed a TeleclubItalia ha detto: “Abbiamo anticipato l’incontro per arrivare preparati: è la Lega che determina eventuali spostamenti, non possiamo farlo noi. De Laurentiis è in collegamento, stiamo facendo valutazioni di ordine pubblico.

Il Comicon ha utenza differente, ci stiamo organizzando in considerazione del risultato dell’ultima partita. Ci sarà una concomitanza di eventi a Napoli nel weekend, verranno fatte valutazioni”.

Sul maxischermo allo stadio Maradona per Inter-Lazio, il prefetto ha detto: “Non ne abbiamo ancora

parlato. La Lega ha negato il rinvio? Non direttamente, ma martedì il Napoli dovrebbe giocare a Udine e servirebbe un doppio spostamento. Noi faremo valutazioni di ordine pubblico: non vediamo rischi, vogliamo organizzare al meglio questa festa. Conoscendo Napoli, ci saranno 48 ore molto lunghe“.

Dello slittamento di data per Napoli-Salernitana ha parlato anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi che all’Ansa ha detto: “Stiamo valutando: ci sono due proposte sul tavolo della discussione ma ovviamente

non dipendono solo dal Comune perché l’eventuale spostamento della partita del Napoli, da sabato pomeriggio a domenica, dipende dalla Lega“.