Cassano è una furia: “Juve-Napoli, episodio vergognoso. C’è malafede”

Antonio cassano ha commentato Juventus-Napoli, l’ex attaccante della Roma si è soffermato sulla mancata espulsione di Gatti per il pugno a Kvaratskhelia.

Antonio Cassano non ha certo risparmiato parole dure contro la Juventus nella sua ultima apparizione nella Bobo TV, trasmissione condotta da Christian Vieri su Twitch. Il fuoriclasse barese ha scatenato una vera e propria bomba mediatica, esplodendo in un’analisi senza peli sulla lingua della partita tra Juventus e Napoli. Cassano ha accusato i bianconeri di non avere coraggio né idee e di sperare solo in una difesa dello 0-0.

Cassano ha alzato il tono quando si è trattato di parlare unno degli episodi arbitrali più discussi del match:

“L’episodio di Gatti ti fa pensare alla malafede. È successo spesso con la Juve: il fallo di mano di Rabiot con la Sampdoria, i falli di mano in Juve-Inter… Il Giudice Sportivo farà finta di niente? Così il VAR va tolto, non serve a niente.

Ma non è finita qui: l’ex calciatore ha definito il VAR una “ca**ta”, una roba vergognosa che toglie emozioni al calcio.

“Secondo me il VAR è una ca**ta, è una roba vergognosa è oscena. Toglie emozioni al calcio, non serve a nulla, solo a fare show.

Usato così ti fa pensare che ci sia malafede. Io ho sempre giocato divertendomi ma se tu fai funzionare così il VAR fai pensare che c’è malafede. Gatti merita di stare fuori per 5 giornate”. Ha concluso il fantasista di Barri vecchia.