“Niente Juve, Giuntoli resterà al Napoli, ma De Laurentiis deve fare una cosa…”

Cristiano Giuntoli alla Juventus, è una ipotesi di cui si parla da tempo, interviene anche Ciro Venerato della Rai.

A ‘1 Football Club’ è intervenuto il giornalista della Rai, Ciro Venerato. Al centro dell’attenzione l’interesse della Juventus per Cristiano Giuntoli.

Ecco quanto dichiarato da Venerato: “Ho l’assoluta certezza che la dirigenza bianconera non ha avuto ancora contatti con Giuntoli, seppure l’azzurro sia un dirigente stimatissimo dalla società. La Juventus non conosce ancora quale sarà il suo futuro. Non si è certi di giocare le coppe il prossimo anno, con il rischio di sanzioni ben più gravi nell’immediato futuro. Non si può avere una progettualità definita senza certezze.

In tal senso, il club torinese potrebbe scegliere per un profilo di minore spessore, a differenza dei nomi altisonanti di Giuntoli e Massara, anch’egli apprezzato dalla dirigenza e dal tecnico Allegri. Il DS azzurro esigerebbe un progetto importante. Inoltre, andrà deciso se si vorrà scegliere per un direttore sportivo con una ampia autonomia decisionale, oppure per un dirigente che non limiti l’autorità di Calvo. Nel secondo caso, Rossi del Sassuolo potrebbe essere un’ottima soluzione. Molto passerà anche da quella che sarà la decisione di Giuntoli per il suo futuro. Il mio parere è che Cristiano resterà a Napoli, a patto che De Laurentiis gli garantisca un prolungamento pluriennale“.