Juve-Napoli, Zielinski prima annienta Gatti, poi super giocata: veramente deve andare via? – VIDEO

Juventus-Napoli, uno dei protagonisti è stato Piotr Zielinski che poco prima del gol di Giacomo Raspadori, aveva offerto un grande assist a Victor Osimhen.

La sfida tra Juventus e Napoli ha messo in chiaro perché c’è tanta distanza di punti tra le due squadra. La formazione di Max Allegri anche con la necessità di fare punti per prendersi il secondo posto, ma soprattutto per mettere fieno in cascina, in vista di una possibile penalizzazione, ha continuato a non giocare.

Il Napoli, invece, ha cercato di mettere in campo la sua filosofia: pressing e gioco, riuscendo a trovare lo sbocco di manovra soprattutto nel secondo tempo, con giocate anche di ottimo livello. A poco servono le inutili lamentele bianconere sul gol annullato a Di Maria, azione evidentemente condizionata da un fallo di Milik su Lobotka, anche se qualche juventino vuole mettersi le fette di prosciutto sugli occhi.

Zielinski: super giocata in Juventus-Napoli

La superiorità del Napoli in termini di gioco è stata totale. Ma c’è una giocata che rischia di passare in secondo piano, ed invece deve essere messa in risalto.

È quella fatta da Piotr Zielienski poco prima del gol di Raspadori. Il polacco prima fa un tunnel all’avversario, poi scarica, di destro, su Osimhen che gli restituisce il pallone di prima e di tacco, con Zielinski che risponde con un passaggio di prima intenzione ma con il sinistro di estero.

Un pallone delicatissimo, precisissimo che taglia fuori quattro giocatori della Juventus. Nella stessa azione Zielinski dimostra, ancora una volta, di poter giocare in maniera splendida con entrambi i piedi, una caratteristica fondamentale per il calcio moderno.

Discontinuità e contratto

Alla luce di questa giocata si pone sempre i soliti dubbi su Zielinski: ma perché non è continuo? Perché un giocatore con una tecnica così favolosa non riesce ad essere sempre incisivo? Ad esempio nella nel doppio match con il Milan, soprattutto al Maradona, il polacco non è riuscito a fare la differenza, nonostante il suo apporto poteva essere determinante, visto che su Kvaratskhelia c’era sempre almeno un raddoppio di marcatura.

Ma ora si pongono anche dei dubbi sulla permanenza del polacco. Zielinski vorrebbe restare a Napoli, con cui ha un contratto fino al 2024, ma per rinnovare De Laurentiis chiede un taglio dell’ingaggio. In casa Napoli si ragiona anche sulla discontinuità del calciatore, ma certo rinunciare ad un centrocampista, con questi piedi, non è affatto semplice.