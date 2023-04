Chiariello: “Allegri e Cuadrado, comportamento vergognoso. Sul Napoli arriva una notizia clamorosa”

Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro la Juventus a Torino, grazie ad un grande gol di Giacomo Raspadori.

Il giornalista sportivo Umberto Chiariello, durante la trasmissione “Campania Sport” su Canale 21, ha analizzato la partita tra Juventus e Napoli, conclusasi con la vittoria degli ospiti per 0-1. Chiariello ha espresso il suo disappunto per il comportamento di Massimiliano Allegri e di Juan Cuadrado, sottolineando la mancanza di spiegazioni per l’abbandono del campo da parte del tecnico bianconero. ”

Provo ribrezzo e mi riferisco al comportamento di Massimiliano Allegri e di Cuadrado. Per quale motivo il tecnico dei bianconeri abbandona il terreno di gioco? Non c’è spiegazione. Allegri, vergognati. C’è gente che sogna di allenare squadre assai inferiori e non ci riesce“, ha dichiarato il giornalista.

Inoltre, Chiariello ha criticato duramente i tuffi di Cuadrado, definendoli “una vergogna mondiale”. Al contrario, ha elogiato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a cui ha riconosciuto l’intuito nel non rinnovare il contratto di Dries Mertens e nell’investire in giocatori come Giacomo Raspadori. “Gli davate del pappone perché non aveva rinnovato il contratto a Dries Mertens. Se avesse pensato ai soldi avrebbe confermato il belga e non investito cifre importanti per acquistare un calciatore come Giacomo Raspadori. La notizia clamorosa è che il Napoli ha stracciato il campionato quando manca ancora un mese e mezzo circa al termine del campionato”.