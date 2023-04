Gol annullato Juve, Del Genio contro Sabatini e Marchisio: “Ci sono quelli che tacciono dopo lo schifo del 2018”

Del Genio a gamba tesa contro alcuni opinionisti che hanno negato l’evidente fallo di Milik su Lobotka in Juve-Napoli.

Il noto giornalista partenopeo Paolo Del Genio ha commentato il gol annullato alla Juventus nella partita contro il Napoli, concentrando la sua attenzione sulla stagione trionfale della squadra di Spalletti. Del Genio ha usato i suoi canali social per esprimere la sua opinione sulle vittorie del Napoli e sulle critiche rivolte da alcuni opinionisti ai danni della squadra azzurra.

“C’è un Napoli leggendario che entra di diritto nella storia del calcio come una delle più grandi e dominanti squadre del campionato italiano”, ha affermato Del Genio. “Poi ci sono giornalisti ed ex calciatori come Sabatini, Marchegiani, Marchisio, giusto per non fare nomi, che tacciono dopo lo schifo dello scudetto rubato del 2018″.

Il giornalista ha sottolineato l’importanza di denunciare gli errori arbitrali e ha ribadito la sua convinzione che per vincere bisogna dominare in campo, poiché altrimenti ci si ritroverà sempre a subire ingiustizie. Del Genio ha concluso il suo commento esprimendo la sua solidarietà al Napoli e il suo sostegno alla squadra azzurra.

“Si girano dall’altro lato dopo gli obbrobri arbitrali della sfida Champions con il Milan e poi hanno il coraggio di dire che non c’è fallo di Milik su Lobotka. Ripeto quello che dissi a novembre, per vincere dobbiamo dominare, sul filo ci fotteranno sempre. Il Napoli lo ha capito ed ha stravinto. Non è vittimismo, ma voglia di denunciare. Forza Napoli”.