Contatto Milik-Lobotka, Marchisio senza dubbi: “Non è mai fallo”

L’ex centrocampista bianconero, Claudio Marchisio, ha commentato gli episodi controversi di Juve-Napoli sottolineando l’errore dell’arbitro.

La Juventus fa sentire la sua voce anche dopo la partita contro il Napoli con Claudio Marchisio che ha espresso il suo parere su alcuni episodi controversi. In particolare l’ex centrocampista bianconero difende l’azione di Milik, giudicata fallosa dall’arbitro Fabbri: “Non è mai fallo, Milik sta solo proteggendo la palla e anticipa Lobotka, se sta davanti è normale che poi ci sia il contatto”. Due parole anche sull’intervento di Gatti: “Quello di Gatti è un colpo solo da giallo”.

La Juventus dunque non accetta la decisione dell’arbitro e cerca di far valere la propria opinione. Ovviamente, il parere di Marchisio è solo uno tra tanti, ma il fatto che venga espresso da un ex calciatore di alto livello e che abbia avuto un ruolo importante nella squadra bianconera fa sì che possa avere un certo peso nell’opinione pubblica.