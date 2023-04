Da Salerno: “Scudetto al Napoli sabato? Vi rovineremo la festa”

Napoli-Salernitana: derby bollente per lo scudetto, ma i tifosi granata sono convinti di poter rovinare la festa degli azzurri.



L’entusiasmo dei tifosi del Napoli è alle stelle per l’imminente scudetto, Sabato potrebbe esplodere la festa dopo il derby regionale contro la Salernitana. La squadra di Spalletti potrebbe matematicamente aggiudicarsi lo scudetto. Tuttavia, i sostenitori granata sui social network sembrano avere una visione diversa della situazione e sono convinti di poter rovinare la festa degli azzurri al Maradona.

L’attesa per la sfida cresce di ora in ora, con i biglietti per le curve e i distinti superiori già esauriti. L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori della Napoli Fidelity Card e ai residenti di Salerno e provincia in possesso della tessera azzurra.

In questo momento, il Napoli ha un vantaggio di 17 punti sulla squadra di Sarri, ma in caso di vittoria nel derby, il divario sarebbe di 20 punti e, anche se la Lazio dovesse pareggiare con l’Inter, non sarebbe sufficiente per raggiungere gli azzurri. Tuttavia, i tifosi della Salernitana non sembrano preoccupati e si dicono pronti a fare la loro parte per impedire la festa scudetto al Napoli.

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, i granata sono motivati e convinti di poter compiere l’impresa anche contro la squadra di Spalletti:

“Non vi illudete, sabato non festeggerete un bel niente”.

“La Salernitana vincerà la Maradona altro che festa”.

“Abbiamo goduto per la vittoria del Milan, sabato esulteremo per la nostra contro di voi”.

Questi alcuni messaggi che si possono leggere sul web.

Sarà una partita emozionante, che potrebbe sancire il trionfo ufficiale del Napoli di almeno un turno. Gli azzurri non molleranno facilmente e daranno il massimo per coronare la loro stagione da sogno.