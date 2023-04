Napoli festa a Capodichino: Osimhen e Kvaratskhelia in estasi, ed è solo l’antipasto – VIDEO

Scudetto Napoli, migliaia di tifosi si sono ritrovati all’aeroporto di Capodichino dopo la vittoria sul campo della Juventus.

Al Napoli mancano ancora cinque punti per raggiungere la matematica certezza dello scudetto, ma dopo la vittoria a Torino contro la Juventus, l’obiettivo sembra davvero ad un passo. Anche perché potrebbe materializzarsi già nella 32sima giornata di campionato, attraverso una combinazione favorevole di risultati, nemmeno troppo impossibile.

Napoli: festa scudetto a Capodichino

Una gioia irrefrenabile quella che da ieri sera dopo il triplice fischio di Fabbri ha assalito i tifosi del Napoli. La squadra è tornata in Campania durante la notte, ma ad aspettarli c’erano migliaia di tifosi partenopei.

La festa scudetto del Napoli a Capodichino ha mandato in estasi Kvaratskhelia e Osimhen, ma ha colpito tutti i giocatori di Spalletti. E questo è solo un antipasto della vera festa scudetto che ci sarà nei prossimi giorni. Una gioia incredibile aumenta sempre di più all’interno della città partenopea, ma in generale in tutta la Campania. I tifosi non attendono altro che l’ufficialità per poter festeggiare insieme ai propri beniamini. I preparativi nella città campana sono in preparazione da tempo, ma è difficile prevedere quello che potrà accadere una volta che la squadra di Spalletti avrà centrato matematicamente l’obiettivo.