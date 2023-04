Da Torino: “Juve penalizzata dagli arbitri, Quel signore li ieri…”

Massimo Pavan giornalista di chiara fede bianconera, su Tuttojuve, commenta la sconfitta contro il Napoli, lanciando accuse verso l’arbitro Fabbri e il VAR.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, la Juventus si è sentita penalizzata dagli arbitri. In particolare, il gol di Di Maria è stato al centro delle critiche, mentre non si è parlato dello schiaffo di Gatti a Kvara.

Massimo Pavan, giornalista di Tuttojuve e noto sostenitore della squadra bianconera, ha criticato l’arbitraggio di Fabbri e del Var, sottolineando come la Juventus stia vivendo una settimana difficile a causa delle decisioni arbitrali. Inoltre, Pavan ha criticato la gestione dei falli e dei cartellini da parte degli arbitri, che a suo avviso non coincidono con l’azione del gol.

“La partita con il Napoli, ci ha fatto girare le scatole, episodio molto controverso giudicato sul campo in un modo e poi dall’arbitro in un altro, ancora una volta una scelta di Var poco fortunata per la Juventus.

Da ridire ce ne sarebbe soprattutto sulla gestione unilaterale di falli e cartellini, che non coincide per nulla con l’azione del gol che era da lasciare correre visto il metro arbitrale. Quel signore li, ci sembra un po’ poco bravo…

La sensazione generale e’ che la Juventus sia stata presa di mira, ora che poteva rientrare in zona Champions fa paura e tac…succedono cose strane”. Ha scritto Pavan.



Per tuttojuve la sensazione è che la Juventus sia stata presa di mira dagli arbitri. Questa circostanza, tuttavia, risulta paradossale, dato che la Juventus stessa è stata aiutata dagli arbitri in passato, soprattutto dopo il caso Calciopoli.

Non è esistito campionato in cui la Juve non sia stata aiutata proprio dagli arbitri, la stessa Juventus ha scippato 2 scudetti al Napoli proprio per “sviste arbitrali” oggi si lamenta. A questo punto i complimenti agli azzurri diventano doppi, uno per aver buttato giù dal podio le squadre del Nord, due per aver tolto alla Juventus anche la certezza della cosiddetta “sudditanza Psicologica degli arbitri”.