LDT: Napoli scippato e ci fanno pure la ramanzina. Ricordate cosa fece Taveri?

Mino Taveri protagonista di una battuta infelice sul Napoli. Arriva la risposta di alcuni tifosi azzurri.

LDT, lettere dai tifosi. Mino Taveri giornalista di Mediaset, nel corso della trasmissione “terzo Tempo” ha definito i napoletani “vittimisti, scatenando la reazione di Paolo Del Genio: “Non ce la faccio più a sentire certe cose. Vieni a Napoli e ci vieni a dire che la nostra caratteristica è quella di essere vittimisti“. Alcuni tifosi del Napoli hanno scritto alla nostra redazione contestando quanto affermato da Mino Taveri, ricordando anche alcuni particolari sfuggiti ai meno attenti:

NAPOLI SCIPPATO DI SCUDETTI E COPPE

“Salve Direttore, complimenti prima di tutto perché siete una primizia nel desolante deserto mediatico napoletano. Siete anche l’unico che pubblicate le lettere degli sportivi azzurri. Complimenti per l’ottimo staff. Uno dei pochissimi, se non l’unico, che con i fatti, le cronache, i commenti, e i resoconti, classifica virtuale compresa, si distingue nel panorama partenopeo. Crediamo che proprio in virtù della correttezza dei dati da voi forniti siete opportunamente ignorato dal mainstream mediatico nazionale.

Azzardare che nessuno vi conosca sarebbe troppo, giacché su GOOGLE primeggiate per la correttezza dei vostri dati. Vi ignorano sapendo che un eventuale confronto dialettico sarebbe per loro perdente.

Forse anche per questo i tantissimi siti napoletani, forse per gelosia di mestiere o altro, vi ignorano. Qui da noi preferiscono riportare le strampalate moviole della Gazzetta dello Sport in una sorta di copia – incolla perenne. Da voi certe cose non capitano perché anche se deontologicamente e correttamente riportate i pareri e i pensieri altrui, da buon giornalista e da buon conoscitore di norme e regolamenti rimediate e criticate eventuali inesattezze regolamentari. Qui da noi capita pure che i vari Cruciani e Mauro insultino ed offendono senza ricevere adeguata ramanzina”.

RICORDATE TAVERI COSA FECE?

I tifosi aggiungono: “L’avessero fatto con voi… Ci accusano persino di fare vittimismo loro che per mesi interi hanno pianto e strappato capelli per una regola del vantaggio non applicata in Milan – Spezia. Ci accusano di fare vittimismo loro che hanno eretto il muro de pianto a Torino per il gol annullato contro la Salernitana.

Ci scippano scudetti e Coppe e alla fine ci fanno pure la ramanzina approfittando di un sistema mediatico napoletano inerme. Dopo aver fatto licenziare Agroppi, Domenica Sportiva, Ziliani, Pistocchi e Adani perché osavano criticare la Juventus e il Milan ci fanno pure la ramanzina.

Qui da noi li accogliamo a braccia aperte e li ospitiamo anche. Perché a Pressing non chiamano voi? A TeleAltro hanno dato il benvenuto a Mino Taveri per farci fare pure la morale. Lo stesso Taveri che durante Real – Madrid – Juventus di Champions (2018) estrasse 50 euri per mostrarla ai tifosi spagnoli in occasione del rigore fischiato contro la Juventus.

Il giornalista di Mediaset Mino Taveri fu protagonista di un clamoroso episodio nel 2018 in occasione del match di Champions League tra Real Madrid e Juventus. Dopo il rigore concesso al 93’ agli spagnoli contro i bianconeri che scatenò tantissime polemiche, Taveri, furioso, sventolò in segno di protesta una banconota da 50 euro ai tifosi del Real Madrid. A quel punto gli steward cacciarono prontamente il giornalista dalla tribuna stampa scortandolo fuori dallo stadio.

Nicola S., Fernando P., Mario A., Peppino L., Bernardo I., Antonio G.".