Cruciani: “Napoli da scudetto? Dopo la sosta sarà tutto diverso. Avete visto chi ha mandato al Mondiale?”

Giuseppe Cruciani non crede nello scudetto al Napoli, il conduttore de La Zanzara è convito che dopo la sosta le cose saranno diverse.

Il Napoli dopo 15 giornate è primatista in Champions e in serie A, la squadra di Spalletti ha fatto meglio di quelle che nelle due stagioni con Diego in campo portarono il Napoli allo scudetto.

Sono in molti a sperare che il Napoli alla ripresa del campionato perda colpi in modo da riaprire il campionato a vantaggio dell’asse Torino-Milano. A dare più pepe al campionato si è aggiunto lo scandalo all’AIA e una serie interminabile di errori arbitrali che hanno permesso a Juve, Inter e Milan di recuperare punti.

A far discutere l’ambiente napoletano sono state le parole di Giuseppe Cruciani ai microfoni di Pressing: “Qui siamo alla patologia. Non so chi sia, (Paolo Del Genio ndr) ma uno che con il Napoli primo in classifica dice che non gli fanno vincere lo scudetto, beh si tratta di caso umano”.

Cruciani ha poi aggiunto: “Scudetto al Napoli? L’anomalia totale di questa stagione, la vera incognita, è il mondiale, è come resettare tutto. Fortunatamente il Napoli non ha molti giocatori impegnati e chi ci va dovrebbe tornare presto.

La rosa di Luciano Spalletti ha mandato al Mondiale cinque giocatori di squadre medio-basse, il che la dice lunga sul collettivo del Napoli. Ma un mese e mezzo è una vita, inizia tutta un’altra storia, e nel frattempo c’è appunto la coppa del mondo. E’ vero che i punti di vantaggio sono tanti, ma è come iniziare dall’inizio, non si possono fare i pronostici”.

A Cruciani sfugge un particolare molto importante, a fare la differenza è stata la qualità, la capacità di sfruttare al massimo ogni singolo opportunità concessa da Spalletti. Bravo nel capitalizzare le risorse a disposizione utilizzandole al momento, anzi, nei minuti giusti. Non un caso allora che questo Napoli abbia fatto addirittura meglio del Napoli di Maradona nelle due stagioni che portarono al titolo. Merito di tutti.