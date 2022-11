Del Genio e gli errori arbitrali, Cruciani: “Questo è un caso umano” – VIDEO

Giuseppe Cruciani a Pressing su Italia 1 risponde a Paolo Del Genio che aveva parlato di errori arbitrali che sfavoriscono il Napoli.

Tutto è partito dagli scandalosi errori di Milan-Fiorentina. Chiamarli sviste vuol dire minimizzare due episodi gravissimi, perché quegli episodi hanno regalato due punti immeritati ai rossoneri. Da qui è partita la sensazione che ci sia qualcosa che non va, anche perché non è il primo episodio che tiene a galla le inseguitrici del Napoli, che pure restano a distanza di sicurezza per ora. Eppure nonostante il Milan si a 8 punti e la Juventus a 10 punti di distacco, sui quotidiani ed in tv si parla di assalto al Napoli, come se fossero a ridosso degli azzurri.

Cruciani contro Del Genio

Proprio dopo Milan-Fiorentina è arrivato lo sfogo di Paolo Del Genio, che a caldo a commentato: “Se non facciamo più di 100 punti questi ci fottono“. Una sensazione che hanno avuto un po’ tutti dopo la prestazione mediocre di Sozza durante la sfida tra Milan e Fiorentina.

Ma la risposta a Del Genio non è mancata, con Cruciani che a pressing dice: “Qui siamo alla patologia. Non so chi sia, ma uno che con il Napoli primo in classifica dice che non gli fanno vincere lo scudetto, beh si tratta di caso umano“. Insomma offese gratuite da parte del conduttore radiofonico, che in passato ha avuto diversi scontri anche con altri giornalisti napoletani, come Raffaele Auriemma.