Napoli, arriva la maglia di Natale: SSC Napoli 2022 Christmas

La maglia di Natale del Napoli, dopo la maglia di Halloween, gli azzurri si preparano ad indossare il kit SSC Napoli 2022 Christmas.

Le maglie del Napoli continuano a stupire per idee e numero. Dopo la maglia di Halloween, la squadra di Spalletti si prepara ad indossare il kit di Natale. Secondo un’indiscrezione di Footy Headlines, sito specializzato del settore, il kit SSC Napoli 2022 Christmas, che vedrà al centro una renna con un cappellino da Babbo Natale. Natale.

La SSC Napoli potrebbe rilasciare una divisa da calcio natalizia, uno spoiler c’è stato nel corso della partita di Serie A tra Napoli e Udinese. La nuova maglia di Natale del Napoli è stata indossata dai bambini che accompagnano i giocatori prima della partita.

Secondo Footy Headline, il Napoli dovrebbe indossare la maglia di Natale ynelle amichevoli invernali di inizio dicembre, ad Antalya, in Turchia.

MAGLIA DI NATALE DEL NAPOLI

La maglia di natale del Napoli 2022-23, realizzata da EA7, ha un design che sicuramente susciterà qualche polemica. Combina il famoso azzurro del Napoli con applicazioni rosse, ma non è questo che lo rende bizzarro. La maglia natalizia EA7 SSC Napoli 22-23 vanta una renna con un cappello natalizio sul davanti in basso. Non è stato comunque modificato per adattarsi a un kit da calcio.

Footy Headline parla poi del lancio del nuovo kit azzurro: “Non si sa ancora nulla sulla disponibilità della maglia di Natale EA7 Napoli 2022-2023. Se lanciato, uscirà nelle taglie Kids, e probabilmente anche nelle taglie Adulti. Dovrebbe costare 125 Euro per la versione per adulti”.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ad inizio stagione aveva annunciato: “Forse 12 o 13 divise anche quest’anno “, Non è stata ancora rivelata la data di uscita della divisa Home Realizzato da EA7.

La nuova maglia maglia potrebbe presto aggiungersi alle precedenti create dal Napoli che stanno avendo un notevole successo e vanno a ruba, tanto che moltissimi tifosi, in ogni parte del Mondo, la acquistano.

Cosa ne pensi del kit: SSC Napoli 2022 Christmas? Ascoltiamo i tuoi pensieri sulle nostre pagine social.