De Luca: “Mozzarella casertana o salernitana, un bel problema… Ribollitta da preistoria gastronomica” – VIDEO

Vincenzo De Luca tra parla della mozzarella eccellenza campana, che si produce nell’area casertana e quelle salernitana.

La disputa tra la migliore mozzarella della Campania è accesa da anni. Parliamo sempre ed esclusivamente di mozzarella prodotta con latte di bufala, ma ci sono due modi di produrla. C’è chi preferisce quella che viene prodotta in provincia di Caserta, in particolare nella zona del basso Volturno tra Santa Maria la Fossa, Grazzanise, Cancello ed Arnone e Villa Literno. E c’è chi invece gradisce di più quella che viene prodotta in provina di Salerno, nella Piana del Sele. Entrambe sono apprezzate in tutto il mondo per la loro bontà, ma sul territorio campano è comunque aperta questa disputa culinaria.

De Luca: “Renzi mi offrii la ribollita, gli portai la mozzarella. Si scofanarono tutto”

La cucina campana è sicuramente una delle più apprezzate, non solo in tutta Italia, ma nel mondo. Ogni provincia ha le sue peculiarità ed i suoi prodotti di grande qualità, che la rendono unica nel mondo.

De Luca si è soffermato sulla mozzarella di bufala, senza prendere posizione tra quella salernitana e casertana: “Il problema è irrisolvibile, non credo che ci siano oggi tutte le conoscenze e le sensibilità per sciogliere questo nodo”.

Poi racconta un aneddoto su Renzi: “Quando era presidente del consiglio, mi aveva invitato una volta a pranzo a Palazzo Chigi e si era permesso di offrirmi la ribollita a me. Una cosa sciapa insipida. Non l’ho mangiata e gli ho detto, vedo di farti entrare di colpo nella civiltà gastronomica, perché sei alla preistoria. Al pranzo successivo gli abbiamo portato mozzarella di bufala e di fronte al dilemma tra mozzarella casertana o della Piana del Sele, decidemmo di prendere una doppia fornitura. Una di Battipaglia e l’altra di Caserta. Quella casertana è un po’ più sapida, la mozzarella di Battipaglia un po’ più dolce. Si sono scofanati tutto...”.