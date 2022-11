Paolo Cannavaro: “Il Napoli deve isolarsi. La vera rivale? Dico Juventus”

Paolo Cannavaro ritiene che il Napoli deve isolarsi e la vera rivale degli azzurri è la Juventus

Paolo Cannavaro, ex difensore dei partenopei, consiglia al Napoli di isolarsi e non pensare agli episodi che riguardano gli avversari. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, il fratello dell’ex Pallone d’Oro Fabio si è soffermato sul grande rendimento del Napoli in Serie A ed in Champions League: “Da buon napoletano sono scaramantico. Di certo, il vantaggio di 8 punti è strameritato. C’è organizzazione, dedizione e solidità: se queste componenti saranno mantenute, non ce n’è per nessuno. Il peggior avversario del Napoli è sé stesso”. Ha sottolineato Paolo Cannavaro sui pericoli che possono trovarsi nonostante il netto distacco sulle avversarie.

Per Cannavaro il Napoli deve isolarsi dalle polemiche che avvengono durante ogni fine settimana

Cannavaro ha poi proseguito: “Deve cercare di isolarsi rispetto a tutte le polemiche che accompagnano ogni weekend. In Serie A poi bisogna avere paura di tutti i rivali, soprattutto se manca così tanto”.

“Inter e Juve hanno una profondità di rosa impressionante, specialmente i bianconeri: Pogba e Chiesa aumenteranno di molto il livello, sono giocatori da 20 gol in due. Quindi a voler scegliere un anti-Napoli, dico Juve”. Ha concluso Paolo Cannavaro sulle pagine della Gazzetta dello Sport.