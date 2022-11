Venerato: “Osimhen può lasciare il Napoli: c’è un patto tra gentiluomini. Rinnovi? Tre a breve”

Venerato ha poi proseguito: “Futuro di Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-Jae? Per il prossimo anno, per quanto riguarda Kvara e Kim, c’è un clima di assoluta serenità, Zaccardo, intermediario di Khvicha, è è in contatto con il club azzurro. A fine stagione il Napoli vuole premiare il calciatore. Per Kim, invece, vale la clausola valida all’estero, ma non è la cifra unica di 50 milioni, ma a partire da questa. Ci sono diverse fasce nelle quali sono inserite delle squadre, quelle con il fatturato più basso potrebbero versare 50 milioni, ma top club, invece, dovranno versarne 80. In primavera, tuttavia, ci sarà un colloquio con l’entourage per cambiare le cifre della clausola o rimuoverla. Ma il Napoli è sereno sia per Kim sia per Kvara”.

“L’unico giocatore che potrebbe lasciare Napoli si tratta di Victor Osimhen, c’è un movimento internazionale che è emerso dopo il suo fantastico rendimento, c’è un patto tra gentiluomini con la società circa la sua eventuale cessione. Se dovessero arrivare offerte a tre cifre, il Napoli potrebbe prenderle in considerazione, naturalmente se Victor dovesse scegliere di andare via dall’Italia”.