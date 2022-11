Giuntoli: “Kvaratskhelia non è un caso. Kim, vi spiego la clausola. Vogliamo tenerlo”

Cristiano Giuntoli parla di Kvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae in relazione alle voci di calciomercato che li vedono protagonisti.

Kvaratskhelia e Kim sono due punti di forza di questo Napoli, due acquisti compiuti magistralmente da Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. In pratica i due giocatori sono costati meno di quanto è stato pagato il solo Koulibaly ceduto al Chelsea. Questo rende l’idea della capacità sul mercato del direttore sportivo del Napoli e di tutto lo scouting azzurro. Due operazioni che potrebbero pagare già grossi dividendi se la società azzurra decidesse di venderli a gennaio, oppure a fine stagione.

Kvaratskhelia e Kim: il futuro nelle parole di Giuntoli

Ma questa non è la strada che si vuol percorrere. Il Napoli vuole continuare a puntare sui suoi talenti. Anche perché Kvaratskhelia ha appena 21 anni e può crescere ancora molto, come ha ammesso anche il giocatore in una recente intervista. Mentre Kim a 26 anni rappresenta una meravigliosa certezza, ed anche per lui ci sono margini di miglioramento, dato che per la prima volta si misura con il calcio europeo.

Giuntoli spiega il pensiero del Napoli su Kim e Kvaratskhelia, su cui insistono voci di calciomercato. Ecco una parte dell’intervista del direttore sportivo a Corriere dello Sport.