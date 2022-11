Di Lorenzo: “Sogno di vincere lo scudetto da capitano come Maradona”

Giovanni Di Lorenzo rivela di che il suo sogno è di vincere lo scudetto da capitano come Maradona

Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato sogna di vincere lo scudetto con il Napoli. Questa è la frase principale della conferenza stampa del capitano azzurro nella sala stampa da Coverciano in occasione dell’impegno con la Nazionale Italiana: “Stiamo portando in Italia e in Europa un calcio bello, dobbiamo continuare così. Credo che stiamo dando lustro anche al calcio italiano. Giochiamo bene ovunque, in Italia e anche in Europa. Speriamo sia di buon auspicio per tutto il movimento italiano. Vogliamo fare il massimo sia in campionato che in Champions League”.

Giovanni Di Lorenzo ha poi proseguito: “A Napoli stiamo facendo qualcosa di incredibile, di inaspettato. Nessuno si aspettava questa nostra partenza, ma attraverso il lavoro e un gruppo unito ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. Non è ancora finita però, la stagione è ancora molto lunga e noi dobbiamo continuare così. Sarebbe davvero un sogno vincere lo Scudetto a Napoli e vincerlo da capitano come Maradona. Però, come detto prima, la stagione è ancora lunga. Abbiamo fatto un percorso importante, ma ci sono ancora tantissime gare da giocare”.

Sul ruolo di capitano: “La fascia mi è stata data da Spalletti in accordo col gruppo. Ogni giorno sto dando tutto me stesso per dimostrarmi all’altezza di questo ruolo”.

Sulla sosta: “Può far bene staccare un attimo per poi ripartire a gennaio con ancora più voglia. Chiaramente in questa sosta tutti speravamo di essere al Mondiale, ma è andata così. Ora però vogliamo fare bene anche con la maglia della Nazionale”.

Su Spalletti: “Il mister fa sentire tutti importanti e questo è un grande merito. Questo porta ad alzare la concorrenza nel gruppo e stiamo facendo davvero un percorso importante, il merito è sicuramente anche dell’allenatore”.