Quando Maradona disse: “Abbiamo capito che giochiamo contro tutti…”, caro Diego è ancora così – VIDEO

Gli errori arbitrali di Milan-Fiorentina fanno venire in mente le parole di Diego Armando Maradona: “Abbiamo capito che giochiamo contro tutti“

Era il quattro gennaio del 1987 ed il Napoli aveva perso contro la Fiorentina 3-1. Fino ad allora la squadra guidata da Diego Armando Maradona era imbattuta. Le reti di Diaz, Antognoni e Monelli condannarono gli azzurri, oltre ai pali e le traverse. Ma ancora di più venne condannato dall’arbitro Lanese (contestatissimo). Il direttore di gara non concesse un calcio di rigore netto per il Napoli e annullò un gol ai partenopei. Quel risultato permise all’Inter di raggiungere proprio il Napoli in vetta alla classifica.

Al termine della gara Maradona disse: “Oggi abbiamo capito che giochiamo contro tutti, non solo contro l’Inter e gli altri. Ma contro tutti“. Dopo quello che è accaduto durante Milan-Fiorentina, il rigore non concesso ad Ikoné ed il fallo di Rebic su Terracciano per il gol del 2-1, quelle parole sembrano assolutamente attuali.

La virtù degli immortali è di dire cose sempre attuali. Oggi più che mai le parole di Diego Armando Maradona sembrano assolutamente veritiere. Perché il Napoli di Spalletti sta volando, ma tanti, troppi errori arbitrali stanno favorendo le inseguitrici, che restano a distanza, ma che potrebbero perdere ulteriormente terreno.