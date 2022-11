Milan-Fiorentina: viola infuriati: “Tomori, rigore netto su Ikonè” – VIDEO

La Fiorentina protesta per un rigore non concesso per fallo di Tomori su Ikonè, il pubblico viola sicuro: “Rigore netto“.

La Fiorentina ha chiesto un rigore per fallo di Tomori del Milan su Ikonè. L’episodio avviene in piena area di rigore rossonera, con il giocatore viola involato verso la porta avversaria. Il difensore del Milan arriva come un treno e travolge Ikoné. Secondo l’arbitro Sozza ed il Var Fabbri non è calcio di rigore. In cronaca i commentatori di Dazn sono sicuri che Tomori colpisca prima il pallone e poi prenda anche le gambe del giocatore avversario. “Bisogna capire se la prende prima Tomori” dicono in diretta poi aggiungono: “Eh si, la prende lui”. Tomori colpisce il pallone ma sembra che lo faccia dopo aver colpito l’attaccante avversario.

Contatto tra Tomori e Ikoné in Milan-Fiorentina

Di avviso totalmente contrario il pubblico viola che sui social fa sentire tutto il proprio dissenso per il rigore non concesso alla Fiorentina. Il tocco del difensore sul pallone appare complicato da vedere, dalle immagini sembra che il Tomori travolga Ikonè, ma l’arbitro non ha concesso il tiro dal dischetto quando ci si trovava sul risultato di 1-1.

Più volte si vedono le immagini video del contatto e più sembra che il rigore sia netto. Almeno ne sono convinti tanti tifosi della Fiorentina. I social si sono scatenati dopo quanto accaduto allo stadio San Siro. “Assurdo come si fa a non fischiare” è la sintesi dei tanti commenti di tifosi viole e non solo.

Insomma un altro caso da moviola in Serie A dopo quanto accaduto con la Juventus a Verona. Un altro episodio che farà molto discutere, perché non è chiarissimo l’intervento del difensore del Milan, ma l’arbitro ha deciso di non punire il contatto.