Mourinho il pianto continua: “Quanti punti avremmo in più con Dybala?”

Josè Mourinho è stato espulso durante Roma-Torino 1-1, il tecnico ammette l’errore poi si lamenta dell’assenza di Dybala.

La Roma con il Torino trova il secondo pareggio consecutivo, una sola vittoria nelle ultime cinque. Mourinho a fine partita commenta la sua espulsione: “L’espulsione è giusta, le mie parole dette all’arbitro meritavano il cartellino rosso. Ho parlato con lui dopo la partita e mi sono scusato. Ma della sua performance, della sua ipotetica influenza sullo sviluppo della partita non voglio parlare“.

Ancora polemico il tecnico della Roma che a Dazn, ancora una volta, non ha voluto indossare l’auricolare e quindi non è stato possibile per gli ospiti in studio fare domande. Dunque Mourinho cerca nemici e dopo aver puntato il dito contro Karsdorp, continua con la lotta ai giornalisti. Ma il tecnico si lamenta anche per l’assenza di Dybala: “Siamo una squadra con determinati limiti, quando Dybala non c’è è molto diverso“. Mou va a fondo sul concetto. “Quanti punti avremmo fatto con Dybala in campo nelle ultime 6 partite? La verità è che ci sono squadre che hanno venti giocatori meravigliosi, mentre da noi ci sono giocatori che ora stanno a un livello bassissimo. Ora ci riposiamo, sarà l’occasione per alcuni giocatori per fare autocritica“.