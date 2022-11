Mourinho tradito da Karsdorp: “Gli ho detto di trovarsi una nuova squadra”

Josè Mourinho commenta il pareggio con il Sassuolo, scarica parte della responsabilità su Karsdorp: “Gli ho detto di cercare una nuova squadra“.

L’ennesimo flop di Mourinho porta ad un altro show dell’allenatore portoghese che davanti alla telecamere ha provato a giustificare il pareggio. Ma le parole non servono ai giallorossi a colmare la distanza dalla zona Champions League.

Ma Mourinho se la prende anche con Karsdorp, secondo il Corriere dello Sport è lui il giocatore che lo ha ‘tradito’. Ecco le parole riportate dal quotidiano: “Lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore non professionale. Ha tradito tutti gli altri. Non ho parlato così di Ibanez contro la Lazio, perché l’atteggiamento era top. L’errore fa parte del gioco, l’atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni mi dispiace. L’ho già detto nello spogliatoio e non lo faccio spesso, dopo le partite non parlo spesso con la squadra. Ho avuto sedici giocatori in campo, mi è piaciuto l’atteggiamento di quindici. Uno non mi è piaciuto e l’ho detto“.