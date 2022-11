Serie A: l’Atalanta perde ancora, frena la Roma. Magari servono meno scuse e più concretezza

Ultime notizie Serie A: perde l’Atalanta di Gasperini sconfitta dal Lecce, frena anche la Roma: pareggio con il Sassuolo in trasferta.

Il Napoli guadagna altri punti sulle inseguitrici: l’Atalanta dopo la ‘battaglia’ del Gewiss Stadium contro il Napoli ha subito un’altra sconfitta, questa volta a Lecce contro la squadra pugliese che raccoglie una vittoria importante per la zona salvezza. Per il Lecce sono andati in rete Baschirotto e Di Francesco, mentre il gol per i bergamaschi l’ha messo a segno Zapata.

Ma la Roma di Mourinho fa l’ennesimo passo falso. Senza l’infortunato Dybala e con un attacco che stenta a decollare, i giallorossi sono passati in vantaggio con il gol di Abraham al minuto 80, ma dopo appena 5 minuti si sono fatti rimontare dalla rete di Pinamonti.

Con questi risultati il Napoli guadagna 2 punti sulla Roma che ha 12 lunghezze di distanza dalla vetta, e 3 punti sull’Atalanta che ha accumulato uno svantaggio di 11 punti dagli azzurri di Luciano Spalletti.

Una frenata importante sia per Mourinho che per Gasperini. Entrambi si sono lamentati dopo le sconfitte con il Napoli, ma forse dovrebbero trovare maggiore concretezza e sprecare meno energie per trovare delle scuse alle sconfitte sul campo.