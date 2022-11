Roma, Mourinho perde il derby con la Lazio e parla del Napoli: “È successa la stessa cosa”

Josè Mourinho perde il derby Roma-Lazio e durante l’intervista a Dazn parla di nuovo della sfida persa col Napoli.

Il tecnico dei giallorossi ha subito un’altra sconfitta contro una big. Perdendo il derby con la Lazio scivola al sesto sposto in classifica e vede la vetta allontanarsi, dato che il Napoli ora ha 10 punti di vantaggio.

Il tecnico è molto amareggiato a fine partita, tanto che rifiuta di interloquire con gli studi di Dazn, rifiuta l’auricolare e fa il suo monologo in cui dice quello che vuole senza contraddittorio. In questo modo può trovare le scuse che gli fanno più comodo. Un atteggiamento davvero pessimo quello del portoghese che incassa continuamente sconfitte e non digerisce le critiche. Anche dopo Roma-Napoli si inventò una delle sue dicendo che la squadra di Spalletti non meritava la vittoria, quando la sua formazione non aveva fatto nemmeno un tiro in porta.

Ma anche dopo il derby Roma-Lazio è andato in onda lo show di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese sembra avere un’ossessione per il Napoli, dato che per commentare la sconfitta con la Lazio tira in ballo la squadra partenopea: “La Roma perde ma l’Atalanta è venuta e ha fatto un tiro in porta, il Napoli è venuto qui in una delle partite più difficili in stagione, la Lazio mezza occasione e ha vinto. Se mi dici che manca qualità negli ultimi 20 metri, è vero. Però l’identità a livello di mentalità di squadra, di cercare di fare, è intoccabile“.

Insomma Mourinho assomiglia sempre di più a Pioli, anche il tecnico rossonero appena può trova il modo per dire che “non meritava la sconfitta con il Napoli”, una frase che è diventata anche un meme che spopola sui social.