Iannicelli: “Il Napoli può cadere. Sento troppe lagne…”

Peppe Iannicelli parla del Napoli e della corsa scudetto, lo fa durante il suo editoriale su Canale 21 durante Campania Sport.

Il giornalista paragona il Napoli al Regno di Macedonia e dice: “Attualmente il titolo più adeguato per commentare il Napoli è Spaccanapoli, perché il Napoli ha spaccato. Guardando al futuro dobbiamo pensare ad Alessandro Magno. Partendo da un microscopico stato come il Regno di Macedonia, riuscì a conquistare tutto il mondo allora conosciuto e si spinse anche in India. Il suo impero cadde, per la paura di sé medesimo“.

Iannicelli poi aggiunge: “Il peggiore nemico del Napoli è proprio se stesso e tutto l’ambiente che lo circonda. Quindi non le romane, non il Milan, non l’Atalanta, la Juve o l’Inter ma solo Napoli può fare un passo falso.

È bastato che ci fossero dei furti di auto per tornare a parlare di camorra, scudetti persi e calcioscommesse. Ci si lagna troppo della copertura mediatica, dei titoli messi in alto o in basso.

Sono cose che devono essere superate. Tutto l’ambiente deve fare un grande salto di qualità per evitare problemi. c’è il rischio che, nell’inevitabile momento di difficoltà, anche il granello di sabbia diventi un ostacolo insormontabile. Durante la sosta, Luciano Spalletti dovrebbe lavorare sulla testa dei giocatori per portarli agli stessi livelli di efficienza di prima del Mondiale”.