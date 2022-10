Mourinho ma di cosa ti lamenti? C’è un dato emblematico di Roma-Napoli – VIDEO

Roma-Napoli termina 0-1 con gol di Osimhen ma Josè Mourinho a fine gara ha detto: “Vittoria immeritata della squadra di Spalletti“

Non si capisce assolutamente come si possa dire una cosa del genere, dato che la squadra partenopea è stata l’unica a provare a vincere per tutta la gara. Lo dicono le statistiche, la Roma non ha mai tirato verso la porta di Meret che praticamente non si è sporcato nemmeno i guantoni. Abraham non ha avuto mezza palla giocabile. Qualche timido pericolo è arrivato solo dal lato di Zaniolo, tra l’altro una su indecisione di Olivera.

Insomma la Roma ha pensato solo a speculare e capire come poteva portare a casa almeno il pareggio, magari una vittoria insperata, come una provinciale qualsiasi. Ma come ha detto Antonello Venditti, quando si pensa troppo poi si finisce per commettere un errore. La Roma quell’errore lo ha commesso almeno in tre occasioni, ma se al primo Osimhen ha graziato Rui Patricio, al secondo è stato Juan Jesus a fallire il gol, al terzo sempre Osimhen no ha lasciato scampo al portiere avversario. Dunque vittoria più che meritata per il Napoli di Luciano Spalletti, per buona pace di Josè Mourinho e del suo personaggio.