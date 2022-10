Venditti: “Napoli la più bella squadra che c’è, la Roma poteva giocare in maniera diversa” – VIDEO

Antonello Venditti commenta Roma-Napoli: “Vittoria giusta da parte degli azzurri, ci hanno creduto fino in fondo“.

Il cantautore analizza la sconfitta della sua Roma e ammette che il Napoli ha fatto qualcosa in più dei giallorossi. Un discorso oggettivo, totalmente diverso a quello di Mourinho che ha parlato di risultato immeritato del Napoli.

“Che non si dica che faccio le dirette solo quando la Roma vince” ha esordito simpaticamente il cantautore romano e romanista. “Stasera non c’è niente, o meglio sul gol subito ci sarebbe molto da dire. Il portiere toglie la mano in quel modo… La Roma ha fatto tanto per imbrigliare il Napoli e la cosa era quasi riuscita, ma quell’azione…“.

Roma-Napoli: il commento di Antonello Venditti

Il cantautore tifoso della Roma aggiunge: “Non si può nemmeno dire che l’azione del gol di Osimhen sia stata isolata, il Napoli ha pressato e ci ha creduto“. Poi ha aggiunto: “La Roma poteva giocare in maniera diversa, magari più spensierata. Ma è stata una partita pensata e quando pensi molto perdi la tua istintività e poi l’errore finisci per commetterlo tu“.

Su Roma-Napoli, Venditti aggiunge: “La squadra di Spalletti penso che sia la più bella del campionato. Poi non ho capito quel nervosismo a fine partita con Karsdorp, insomma da biasimare“. Insomma un’analisi serena quella di Venditti, che mette in evidenza i pregi del Napoli senza andare contro la sua squadra. Anche perché è evidente che i ragazzi di Spalletti abbiano fatto molto di più sul terreno di gioco, con Meret che invece non ha dovuto compiere nemmeno una parata in tutto il match.

La vittoria del Napoli è meritata perché poteva segnare almeno in un altro paio di occasioni, clamorosa quella con Juan Jesus che non è riuscito a centrare la porta dagli sviluppi di un calcio d’angolo.