Mourinho: “Compimenti al Napoli, ma non meritavano la vittoria. Irrati? Partita sbagliata”

Josè Mourinho commenta Roma-Napoli, secondo il tecnico giallorossi gli azzurri non meritavano la vittoria all’Olimpico.

Davvero strane le parole del tecnico della Roma che dopo la sconfitta con il Napoli dice: “Complimenti alla squadra di Spalletti. Però hanno vinto senza meritare“. Bisognerebbe ricordare all’allenatore portoghese, verso showman sul rigore tolto a Ndombele, che Meret praticamente non si è nemmeno sporcato i guanti per tutta la partita. Un attacco sterile, quasi inutile quello dei giallorossi che pensavano solo ed esclusivamente a schermare la difesa, cercando poi qualche timida ripartenza.

Abraham prima e Belotti poi sono stati dominati dalla difesa del Napoli, che qualche volta ha sofferta Zaniolo, molto fumo e molto poco arrosto anche per l’attaccante italiano.

Roma-Napoli: le parole di Mourinho

Ma l’allenatore della Roma si è lamentato anche della condotta di gara di Irrati: “È un uomo serio, lo rispetto ma non ha fatto una grande partita” ha detto Mourinho. Non si capisce anche in questo caso cosa volesse, dato che è stato negato un rigore al Napoli e che molte decisione sono andate a favore della Roma.

Insomma la sensazione è che Mourinho si lamenti veramente del nulla. La rissa a fine match racconta di quanto il gol favoloso di Osimhen abbia fatto innervosire i giallorossi. Ma anche in questo caso Mourinho ha avuto da ridire: “Nel finale è stato espulso il preparatore atletico, ma Irrati ha sbagliato perché Lozano ha aggredito uno dei miei”.