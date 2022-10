Roma-Napoli: rissa nel finale, Karsdorp litiga con Irrati – VIDEO

Roma-Napoli finisce 0-1 per gli uomini di Spalletti, al termine del match c’è una lite in campo scontro Irrati-Karsdorp.

Animi tesi tra i giocatori della Roma che al termine del match non riescono a sbollire la rabbia. Sarà stato il super gol di Osimhen, ma gli uomini di Mourinho sono nervosi. Avevano accarezzato la possibilità di raggiugere almeno il pareggio in una partita ultra difensiva, con Meret che non si è sporcato nemmeno i guantoni per tutta la gara.

Roma-Napoli: Karsdorp espulso

Invece il gol di Osimhen ha spento i sogni dei giallorossi che, come una provinciale, provavano a strappare un punto alla squadra in testa alla classifica. Sarà forse per questo che al termine del match gli animi su di giri, tanto che c’è stata una rissa tra giocatori, membri degli staff tecnici e delle due panchine. Il terzino giallorosso Karsdorp, inquadrato dalle telecamere di Dazn e con la borsa del ghiaccio sul ginocchio, ha discusso animatamente proprio con il direttore di gara a fine partita e viene espulso. Anche Politano si è trovato a dover discutere con Mourinho e con il suo vice. Non si capisce di cosa si lamentassero sulla panchina della Roma, visto che l’arbitraggio non ha di certo favorito gli azzurri. Anzi Irrati ha anche annullato un rigore alla squadra di Spalletti, dopo il consulto col Var.