Alvino: “Tra aiuti arbitrali e partite in famiglia, cornacchie non ce n’è per nessuno” – VIDEO

Carlo Alvino commenta Roma-Napoli: “Non ce n’è per nessuno fatevene una ragione” e tira in ballo anche Milan, Juve e Inter.

Il giornalista commenta così sui social la vittoria degli azzurri che sbancano Roma, grazie ad un super gol di Osimhen: “Mamma mia che Napoli. Una vittoria che onora il calcio, quello vero. Strapotere tecnico e tattico. Annichilata la Roma ben oltre il risultato finale. Il progetto di metterla in rissa di Mou è clamorosamente fallito davanti alla “seggiata” di Osimhen“.

Roma-Napoli: la reazione di Alvino

Ma il giornalista pubblica anche un video al commento della sfida dell’Olimpico. Alvino tira in ballo il Milan e dice che i rossoneri hanno fatto una “partita in famiglia, voi Berlusconi, Galliani” riferendosi a Milan-Monza 4-1, ma fa riferimento anche all’Inter che ha vinto con la Fiorentina con un arbitraggio scandaloso. Ma Alvino dopo Roma-Napoli prende un po’ in giro anche la Juventus che deve guardare con il binocolo la squadra azzurra, visto che ha 10 punti di svantaggio rispetto a quella di Spalletti.